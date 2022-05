Capelli: il trucco per non lavarli tutti i giorni (Di giovedì 19 maggio 2022) Se non avete tempo di lavarvi tutti i giorni i Capelli, oggi vi daremo dei consigli per averli sempre in ordine e puliti. Lavare tutti i giorni i Capelli richiede molto tempo, ma soprattutto non fa bene al cuoio capelluto. Questo perché contribuisce alla produzione di sebo e alla lunga potrebbe anche avere l’effetto contrario, ovvero quello di rendere i nostri Capelli ancora più sporchi. Capelli: come fare ad averli sempre puliti (Pixabay)Inoltre, lavare tutti i giorni i nostri Capelli, le tue ghiandole sebacee finiscono per produrre più olio. Oggi, quindi, vi daremo alcuni consigli per avere sempre dei Capelli puliti ed ordinati. Partiamo dal primo: anche i nostri ... Leggi su formatonews (Di giovedì 19 maggio 2022) Se non avete tempo di lavarvi, oggi vi daremo dei consigli per averli sempre in ordine e puliti. Lavarerichiede molto tempo, ma soprattutto non fa bene al cuoio capelluto. Questo perché contribuisce alla produzione di sebo e alla lunga potrebbe anche avere l’effetto contrario, ovvero quello di rendere i nostriancora più sporchi.: come fare ad averli sempre puliti (Pixabay)Inoltre, lavarei nostri, le tue ghiandole sebacee finiscono per produrre più olio. Oggi, quindi, vi daremo alcuni consigli per avere sempre deipuliti ed ordinati. Partiamo dal primo: anche i nostri ...

