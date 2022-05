Canoa, al via la Coppa del Mondo: i convocati dell’Italia verso Mondiali ed Europei (Di giovedì 19 maggio 2022) E’ stato pubblicato l’elenco dei convocati della nazionale italiana di Canoa sprint, che domani inizia la stagione di Coppa del Mondo a Racice (Repubblica Ceca). Il direttore tecnico Oreste Perri ha chiamato tutti gli effettivi del gruppo azzurro, per una stagione che proseguirà il prossimo weekend con la seconda e conclusiva tappa di Coppa del Mondo a Poznan prima degli appuntamenti clou di una stagione che culminerà con i Mondiali dal 3 al 7 agosto a Halifax in Canada e con gli Europei di Monaco dal 16 al 21 agosto. L’uomo più atteso è sicuramente l’argento di Tokyo 2020 Manfredi Rizza (Aeronautica Militare) che si misurerà in K4 sulla nuova distanza olimpica dei 500 metri insieme a Nicola Ripamonti, Mauro Crenna e Tommaso Freschi. Anche il ... Leggi su sportface (Di giovedì 19 maggio 2022) E’ stato pubblicato l’elenco deidella nazionale italiana disprint, che domani inizia la stagione didela Racice (Repubblica Ceca). Il direttore tecnico Oreste Perri ha chiamato tutti gli effettivi del gruppo azzurro, per una stagione che proseguirà il prossimo weekend con la seconda e conclusiva tappa didela Poznan prima degli appuntamenti clou di una stagione che culminerà con idal 3 al 7 agosto a Halifax in Canada e con glidi Monaco dal 16 al 21 agosto. L’uomo più atteso è sicuramente l’argento di Tokyo 2020 Manfredi Rizza (Aeronautica Militare) che si misurerà in K4 sulla nuova distanza olimpica dei 500 metri insieme a Nicola Ripamonti, Mauro Crenna e Tommaso Freschi. Anche il ...

