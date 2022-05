Cannes, tutti pazzi per Tom Cruise: “Amo il cinema ho sempre voluto fare questo” (Di giovedì 19 maggio 2022) Il Divo di Hollywood è arrivato, ieri, in elicottero sulla Croisette Ingresso da divo di altri tempi per Tom Cruise. L’attore è arrivato ieri, 18 maggio, sulla Croisette in elicottero. Un ingresso scenico e perfetto per il lancio del film “Top Gun: Maverick” che uscirà nelle sale il 25 maggio. Tom Cruise ha ribadito la sua passione per il cinema e per le sale cinematografiche nel corso di un incontro con i fan. “Amo il cinema, è la mia passione, faccio il film che volevo fare da ragazzo , per me il film è quello che vedo sul grande schermo, che io stesso come spettatore frequento, berretto in testa e pop corn. Non accadrà mai che un mio film vada in streaming”. Tom Cruise e i suoi ricordi La star ha così spiegato lo stop che ha subito il film, la produzione ha ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 19 maggio 2022) Il Divo di Hollywood è arrivato, ieri, in elicottero sulla Croisette Ingresso da divo di altri tempi per Tom. L’attore è arrivato ieri, 18 maggio, sulla Croisette in elicottero. Un ingresso scenico e perfetto per il lancio del film “Top Gun: Maverick” che uscirà nelle sale il 25 maggio. Tomha ribadito la sua passione per ile per le saletografiche nel corso di un incontro con i fan. “Amo il, è la mia passione, faccio il film che volevoda ragazzo , per me il film è quello che vedo sul grande schermo, che io stesso come spettatore frequento, berretto in testa e pop corn. Non accadrà mai che un mio film vada in streaming”. Tome i suoi ricordi La star ha così spiegato lo stop che ha subito il film, la produzione ha ...

