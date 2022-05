Campi rom, Grant (Lega) al sindaco di Giugliano: “C’è la soluzione, ma in consiglio non si discute” (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ha ragione il sindaco di Giugliano. Quello della presenza dei Campi rom è un’emergenza sulla quale tanto si è detto e finora nulla di concreto si è fatto, a dispetto anche dell’annunciato impegno del presidente De Luca che nel 2015, dopo la sua elezione e anche un anno dopo, prometteva di smantellarli. Ha ragione anche a chiamare a raccolta tutti coloro che hanno potere istituzionale nell’indicare soluzioni. In consiglio regionale, grazie alla Lega e agli altri schieramenti del centrodestra, giace una proposta di Legge che vede come firmatari i nostri consiglieri regionali Gianpiero Zinzi (primo firmatario) e Severino Nappi, oltre a quella degli altri consiglieri di opposizione, depositata già negli anni scorsi e ripresentata ad inizio di questa Legislatura. Contiene ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ha ragione ildi. Quello della presenza deirom è un’emergenza sulla quale tanto si è detto e finora nulla di concreto si è fatto, a dispetto anche dell’annunciato impegno del presidente De Luca che nel 2015, dopo la sua elezione e anche un anno dopo, prometteva di smantellarli. Ha ragione anche a chiamare a raccolta tutti coloro che hanno potere istituzionale nell’indicare soluzioni. Inregionale, grazie allae agli altri schieramenti del centrodestra, giace una proposta di Legge che vede come firmatari i nostri consiglieri regionali Gianpiero Zinzi (primo firmatario) e Severino Nappi, oltre a quella degli altri consiglieri di opposizione, depositata già negli anni scorsi e ripresentata ad inizio di questa Legislatura. Contiene ...

Advertising

anteprima24 : ** Campi rom, #Grant (#Lega) al sindaco di Giugliano: 'C'è la soluzione, ma in consiglio non si discute' **… - a_brisighella : @SecolodItalia1 Anche i rom hanno rotto le palle, con campi abusivi a bordo strada, andate a vedere al cimitero Mag… - obbedirepoco : RT @ANPIRomaPosti: Il #19maggio 1942 iniziarono gli arresti di #Rom e #Sinti in #Jugoslavia da parte delle truppe naziste e dei loro alleat… - tabarro63 : RT @ANPIRomaPosti: Il #19maggio 1942 iniziarono gli arresti di #Rom e #Sinti in #Jugoslavia da parte delle truppe naziste e dei loro alleat… - enrica_emme : RT @ANPIRomaPosti: Il #19maggio 1942 iniziarono gli arresti di #Rom e #Sinti in #Jugoslavia da parte delle truppe naziste e dei loro alleat… -