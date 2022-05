(Di giovedì 19 maggio 2022) MILANO –dell’poco mossi a metà seduta sui mercati valutari: in attesa delle minute della Bce sull’ultima riunione per la politica monetaria, la valuta unica sa a1,05 contro il. I minimi recenti sono stati toccati alla fine della scorsa settimana quando l’era sceso anche sotto1,04. Ancora in recupero, invece, il: sale di circa il 3% sia contro l’sia contro il. Nel primo caso si trova a65,5, ai massimi dal novembre 2017, nel secondo a 62, il livello più alto dal febbraio 2020. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Lopinionista : Cambi: euro calmo sul dollaro a quota 1,05, bene il rublo - padovesi58a : Cambi: euro calmo sul dollaro a quota 1,05, bene il rublo - ForexOnlineMeIt : Cambi | #euro calmo sul #dollaro a quota 1 | 05 | bene il rublo - Zazoom - ForexOnlineMeIt : Cambi: #euro calmo sul #dollaro a quota 1,05, bene il rublo | La Sicilia - ForexOnlineMeIt : Cambi: #euro calmo sul #dollaro a quota 1,05, bene il rublo - Economia - -

a 81,7885 sulla rupia indiana alle 15.41. 19 - 05 - 2022 15:41a 134,402 sullo yen alle 15.41. 19 - 05 - 2022 15:41(Teleborsa) - Nel 2021 la spesa per la Sanità digitale in Italia è cresciuta del 12,5% rispetto al 2020, toccando quota 1,69 miliardi di euro, pari all'1,3% della spesa sanitaria pubblica. Una crescit ...L'invasione russa dell'Ucraina ha messo sotto pressione molte società. Il 21 aprile un tribunale di Mosca ha multato Google per 11 milioni di rubli (oltre 126mila euro al cambio dell'epoca) per non ...