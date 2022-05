Advertising

EmilioBerettaF1 : Caldo record già a maggio. Ecco che estate sarà - cesarebrogi1 : RT @Giulio_Firenze: Intervista sul caldo anomalo di questi giorni, insieme a Guido Guidi dell'Aeronautica Militare. @ItalianAirForce @repu… - darroyo04 : RT @repubblica: Caldo record già a maggio. Ecco che estate sarà [di Elena Dusi] - climatemon : RT @Giulio_Firenze: Intervista sul caldo anomalo di questi giorni, insieme a Guido Guidi dell'Aeronautica Militare. @ItalianAirForce @repu… - GFucci58 : RT @repubblica: Caldo record già a maggio. Ecco che estate sarà [di Elena Dusi] -

... esattamente 1 mese prima del solstizio d'Estate potremo battere numerosiassoluti per questo mese". Infatti ilraggiungerà il suo apice sabato 21 maggio, un mese esatto prima dell'...Dal punto di vista meteorologico, la scorsa notte a Bolzano è stata da. "Le nubi basse hanno smorzato il raffrescamento notturno e quindi la val d'Adige non solo ha registrato la prima notte tropicale (con più di 20 gradi) dell'anno, ma anche la notte più calda di ...Il caldo raggiungerà il suo apice nel weekend, con differenze in Sardegna, rispetto alla media stagionale, fino a 13 gradi ...Lo riferisce l’Adn Kronos. In altre parole potrebbe essere il mese di maggio più caldo della storia meteo italiana, soprattutto per la Pianura Padana. Alcuni record che rischiano di essere stravolti ...