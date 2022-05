Calciomercato Napoli, per il centrocampo Giuntoli valuta il regista del Barcellona! (Di giovedì 19 maggio 2022) Sliding doors. Nell’ottica delle porte girevoli e di come cambino le carte in tavola, una dimostrazione potrebbe essere lo scenario di Calciomercato che potrebbe configurarsi da qui a qualche mese. Sempre su Rompipallone vi abbiamo parlato oggi della possibilità che un ex Napoli, Jorginho, potrebbe tornare dalla Premier League per vestire la maglia della Juventus. Ma c’è anche chi potrebbe fare il percorso inverso, peraltro nella stessa zona di campo. Pjanic Napoli CalciomercatoL’ultima idea di Aurelio De Laurentiis, secondo Tuttosport, sarebbe quella di riportare in Italia un ex juventino come Miralem Pjanic. La trattativa è tutt’altro che impossibile, per diversi fattori: il primo è che il Barcellona che ne detiene ancora il cartellino avrebbe esigenza di venderlo, il secondo sta nel rapporto che il centrocampista ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 19 maggio 2022) Sliding doors. Nell’ottica delle porte girevoli e di come cambino le carte in tavola, una dimostrazione potrebbe essere lo scenario diche potrebbe configurarsi da qui a qualche mese. Sempre su Rompipallone vi abbiamo parlato oggi della possibilità che un ex, Jorginho, potrebbe tornare dalla Premier League per vestire la maglia della Juventus. Ma c’è anche chi potrebbe fare il percorso inverso, peraltro nella stessa zona di campo. PjanicL’ultima idea di Aurelio De Laurentiis, secondo Tuttosport, sarebbe quella di riportare in Italia un ex juventino come Miralem Pjanic. La trattativa è tutt’altro che impossibile, per diversi fattori: il primo è che il Barcellona che ne detiene ancora il cartellino avrebbe esigenza di venderlo, il secondo sta nel rapporto che il centrocampista ...

