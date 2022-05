Calciomercato Milan – Tutto fatto per Origi: presto visite mediche e firma (Di giovedì 19 maggio 2022) Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Origi e il Milan avrebbe trovato l'accordo: presto le visite mediche e la firma sul contratto Leggi su pianetamilan (Di giovedì 19 maggio 2022) Secondo le ultime indiscrezioni di mercato,e ilavrebbe trovato l'accordo:lee lasul contratto

Advertising

cmdotcom : #Milan, attento: #Pioli soffre il #Sassuolo, è più pericoloso dell'#Atalanta - Gazzetta_it : Leao, l'oro del Milan: ora vale 100 milioni. Il Psg bussa, ma il Diavolo vuole blindarlo #calciomercato #milan #leao - Gazzetta_it : Chi è Kristjan Asllani e perché il Milan va pazzo per lui #calciomercato #empoli - LeBombeDiVlad : ?? #Torino, si tenta l’inserimento per #Messias ?? In dubbio il suo riscatto da parte del #Milan #LeBombeDiVlad… - interserpente : RT @Gazzetta_it: Chi è Kristjan Asllani e perché il Milan va pazzo per lui #calciomercato #empoli -