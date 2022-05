Calcio: Vlahovic, 'la Juve è come me, combattiamo e non molliamo mai' (Di giovedì 19 maggio 2022) Torino, 19 mag. - (Adnkronos) - "Amo il Dna della Juventus, mi piace la voglia di combattere e non mollare mai: è proprio come il mio". Lo dice l'attaccante bianconero Dusan Vlahovic, ospite del Salone del Libro a Torino. "Sono felice di stare alla Juve, l'ho voluta tanto. Spero di vincere tante cose", aggiunge il 22enne serbo. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Torino, 19 mag. - (Adnkronos) - "Amo il Dna dellantus, mi piace la voglia di combattere e non mollare mai: è proprioil mio". Lo dice l'attaccante bianconero Dusan, ospite del Salone del Libro a Torino. "Sono felice di stare alla, l'ho voluta tanto. Spero di vincere tante cose", aggiunge il 22enne serbo.

Advertising

Gazzetta_it : Juve, a Firenze senza Dybala e Vlahovic? Le scelte di Allegri #FiorentinaJuve - GiovaAlbanese : Stamattina ha parlato al @GDS_it ?? 'Il mio idolo è #Vlahovic. Papà mi dà molti consigli, ma sono gli stessi di quel… - SkySport : JUVENTUS-INTER 2-4 Risultato dopo i tempi supplementari ? ? #Barella (7’) ? #AlexSandro (50’) ? #Vlahovic (52’) ? r… - emamarro : RT @sportface2016: #Vlahovic: “Amo il Dna della Juventus, voglio lottare con questa maglia per vincere” - TV7Benevento : Calcio: Vlahovic, 'la Juve è come me, combattiamo e non molliamo mai' - -