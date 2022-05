Calcio | Trentalange | ' tutta l' Aia al fianco degli arbitri italiani selezionati per i mondiali'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. - (Adnkronos) - E' stata ufficialmente diramata la lista di, assistenti e Video Match Officials che prenderanno parte alla Coppa del Mondo 2022 che si disputerà in Qatar. Per l'Italia sono presenti l'arbitro Daniele Orsato, gli assistenti arbitrali Ciro Carbone e Alessandro Giallatini, ed i Var Massimiliano Irrati e Paolo Valeri. "E' con gioia e orgoglio che ho accolto la notizia che il nostro Daniele Orsato parteciperà ai prossimi- ha detto il Presidente dell'Aia Alfredo-. E' solo l'ultimo di una lunga serie di nostri direttori di gara cresciuti in una delle scuole più importanti del Mondo. Stesso sentimento ha accompagnato la convocazione di Ciro Carbone, Alessandro Giallatini, Massimiliano Irrati e Paolo Valeri.l'Associazione sarà simbolicamente al loro ...