Calcio: Serie B. Sozza per Pisa - Benevento, Valeri per Monza - Brescia (Di giovedì 19 maggio 2022) Definite le designazioni per le semifinali di ritorno dei play - off ROMA - Questi gli arbitri designati a dirigere le semifinali di ritorno dei play - off di Serie B: 21 MAGGIO ORE 18 Pisa - ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 19 maggio 2022) Definite le designazioni per le semifinali di ritorno dei play - off ROMA - Questi gli arbitri designati a dirigere le semifinali di ritorno dei play - off diB: 21 MAGGIO ORE 18- ...

Advertising

Gazzetta_it : #Dionisi avverte il Milan: 'Il Sassuolo non farà regali. Il pienone è uno stimolo' - gippu1 : #19maggio 2012-19 maggio 2022: dieci anni da una delle finali più allucinanti di sempre, una lunga e gustosissima s… - Gazzetta_it : Inter, #Vidal anticipa l’addio. Sondaggio su Instagram per scegliere la nuova squadra - paolo130882 : - MonguzziP : RT @Gazzetta_it: Roma, è già febbre abbonamenti: più di 12mila in pochissime ore -