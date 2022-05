Calcio: Serie A, Tonali è il giocatore del mese di maggio (Di giovedì 19 maggio 2022) Milano, 19 mag. - (Adnkronos) - Il centrocampista del Milan Sandro Tonali è il giocatore del mese di maggio della Serie A. Il 22enne, ex Brescia, sarà premiato domenica prima del match con il Sassuolo al Mapei Stadium che potrebbe, in caso di risultato utile, consegnare lo scudetto ai rossoneri. Leggi su iltempo (Di giovedì 19 maggio 2022) Milano, 19 mag. - (Adnkronos) - Il centrocampista del Milan Sandroè ildeldidellaA. Il 22enne, ex Brescia, sarà premiato domenica prima del match con il Sassuolo al Mapei Stadium che potrebbe, in caso di risultato utile, consegnare lo scudetto ai rossoneri.

