Calcio: Senesi, 'Roma arriverà con più ritmo, Mancini ha chiamato ma ho scelto l'Argentina' (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - “Penso che non siamo ancora molto consapevoli di quello che stiamo facendo come squadra. Quando sono arrivato ci eravamo qualificati per una finale (la Coppa d'Olanda) sospesa a causa del Covid e ora siamo arrivati ??a una nuova finale europea. È una coppa nuova che ancora nessuno ha, vogliamo fare la storia del club. Per me è la prima finale che giocherò e spero che sia il modo migliore per vincerla. Abbiamo già finito il campionato e siamo venuti in Portogallo per fare un mini ritiro e, allo stesso tempo, prepararci per la partita, che può essere un vantaggio. Ma la Roma arriverà con più ritmo perché stanno giocando partite importanti". Lo ha detto il difensore del Feyenoord Marcos Senesi al quotidiano argentino Olè a pochi giorni dalla finale di Conference League contro ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022), 19 mag. (Adnkronos) - “Penso che non siamo ancora molto consapevoli di quello che stiamo facendo come squadra. Quando sono arrivato ci eravamo qualificati per una finale (la Coppa d'Olanda) sospesa a causa del Covid e ora siamo arrivati ??a una nuova finale europea. È una coppa nuova che ancora nessuno ha, vogliamo fare la storia del club. Per me è la prima finale che giocherò e spero che sia il modo migliore per vincerla. Abbiamo già finito il campionato e siamo venuti in Portogallo per fare un mini ritiro e, allo stesso tempo, prepararci per la partita, che può essere un vantaggio. Ma lacon piùperché stanno giocando partite importanti". Lo ha detto il difensore del Feyenoord Marcosal quotidiano argentino Olè a pochi giorni dalla finale di Conference League contro ...

