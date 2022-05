Calcio, la ‘guerra delle wags’ tra le mogli di Rooney e Vardy si trascina in tribunale (Di giovedì 19 maggio 2022) Il processo ‘Wagatha Christie’ ha riempito le cronache dei giornali sportivi per diverso tempo, una costante tra le colonne dei maggiori quotidiani inglesi. Il caso relativo alle mogli di Wayne Rooney e Jamie Vardy, in evidenza per delle cause legali di rilevanza soprattutto nazionale ed enfatizzate all’ennesima potenza tra gravi accuse, nel contesto della cosiddetta “guerra delle wags”. Coleen e Rebekah, rispettivamente legate a Rooney e Vardy, l’una contro l’altra per potenziale diffamazione; il processo risulta attualmente in corso e si può certamente definire surreale. Il tutto tra potenziali e concrete dichiarazione della compagna dell’attaccante del Leicester nei confronti di quella dell’attuale allenatore del Derby County. La situazione è tutto fuorché chiara, ... Leggi su sportface (Di giovedì 19 maggio 2022) Il processo ‘Wagatha Christie’ ha riempito le cronache dei giornali sportivi per diverso tempo, una costante tra le colonne dei maggiori quotidiani inglesi. Il caso relativo alledi Waynee Jamie, in evidenza percause legali di rilevanza soprattutto nazionale ed enfatizzate all’ennesima potenza tra gravi accuse, nel contesto della cosiddetta “guerrawags”. Coleen e Rebekah, rispettivamente legate a, l’una contro l’altra per potenziale diffamazione; il processo risulta attualmente in corso e si può certamente definire surreale. Il tutto tra potenziali e concrete dichiarazione della compagna dell’attaccante del Leicester nei confronti di quella dell’attuale allenatore del Derby County. La situazione è tutto fuorché chiara, ...

