Calcio, i tifosi dell'Eintracht festeggiano la conquista dell'Europa League (Di giovedì 19 maggio 2022) L'Eintracht Frankfurt ha battuto i Rangers di Glasgow ai rigori nella finale di Europa League, dopo il punteggio che si era fissato sull'1 - 1 sia al termine dei 90 minuti regolamentari sia allo ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 19 maggio 2022) L'Frankfurt ha battuto i Rangers di Glasgow ai rigori nella finale di, dopo il punteggio che si era fissato sull'1 - 1 sia al termine dei 90 minuti regolamentari sia allo ...

Advertising

Gazzetta_it : Un like di Totti per il post di addio di Dybala alla Juve. E Roma va in fibrillazione - SportdelSud : ??? I tifosi del #Napoli sosterranno gli azzurri anche nell'ultima trasferta stagionale. Già sold out il Settore Osp… - Ago9100 : RT @nonvedogioie: Domanda aperta a tutti i milanisti che vogliano rispondere Da dove proviene il vostro livore nei confronti dell'Inter e d… - Dora85071445 : RT @pisto_gol: La @Gazzetta_it mette in prima @PauDybala_JR in maglia nerazzurra, @LaRepubblica_it scrive che ha promesso ai tifosi “Mai al… - sportli26181512 : Sassuolo-Milan, sale la febbre: scaramanzia, rischio falsi e biglietti a 2.500 euro: Sassuolo-Milan, sale la febbre… -