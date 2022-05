Cagliari, in quattro possono dire addio al termine della stagione: la situazione (Di giovedì 19 maggio 2022) Il Cagliari si prepara a vivere l’ultima gara del campionato contro il Venezia e sperare nella salvezza: in quattro poi possono salutare Il Cagliari si prepara a giocarsi il tutto e per tutto contro il Venezia in trasferta ma non potrebbe bastare neanche la vittoria, infatti si attenderà l’esito della gara di Salerno. Per quattro giocatori rossoblù domenica potrebbe essere l’ultima gara con la maglia del Cagliari. Come riporta tmw uno su tutti è Alessio Cragno, da anni a Cagliari e nel giro della nazionale, cortegiatissimo soprattuto da Lazio e Fiorentina sembra essere giunto al capolinea della sua avventura in rossoblù. Discorso analogo per Nahitan Nandez, vicino all’addio a gennaio ma solo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 maggio 2022) Ilsi prepara a vivere l’ultima gara del campionato contro il Venezia e sperare nella salvezza: inpoisalutare Ilsi prepara a giocarsi il tutto e per tutto contro il Venezia in trasferta ma non potrebbe bastare neanche la vittoria, infatti si attenderà l’esitogara di Salerno. Pergiocatori rossoblù domenica potrebbe essere l’ultima gara con la maglia del. Come riporta tmw uno su tutti è Alessio Cragno, da anni ae nel gironazionale, cortegiatissimo soprattuto da Lazio e Fiorentina sembra essere giunto al capolineasua avventura in rossoblù. Discorso analogo per Nahitan Nandez, vicino all’a gennaio ma solo ...

Advertising

CalcioNews24 : #Cagliari, in quattro ai saluti - CagliariNews24 : Cagliari, in quattro possono dire addio al termine della stagione: la situazione - GiulianaMandich : RT @UnioneSarda: #Sardegna - @univca di #Cagliari, quattro dipartimenti in gara per l’“eccellenza” - NicolaTedesco66 : RT @univca: Quattro dipartimenti dell’Università di Cagliari al top in Italia - Comune_Cagliari : Municipalità di #Pirri: giovedì 19 maggio si riunisce il Consiglio, alle 17:30 in prima e alle 18 in seconda convoc… -