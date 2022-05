Bundesliga record, otto club nelle coppe europee 22/23 (Di giovedì 19 maggio 2022) Il successo dell’Eintracht Francoforte nella finale di Europa League con i Rangers produce un effetto anche sulle competizioni UEFA della prossima stagione. Come previsto dal regolamento, infatti, la vincente della competizione matura il diritto di partecipare all’edizione successiva della Champions League. Nel caso della formazione tedesca, un traguardo fondamentale, dato che l’Eintracht in campionato non L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 19 maggio 2022) Il successo dell’Eintracht Francoforte nella finale di Europa League con i Rangers produce un effetto anche sulle competizioni UEFA della prossima stagione. Come previsto dal regolamento, infatti, la vincente della competizione matura il diritto di partecipare all’edizione successiva della Champions League. Nel caso della formazione tedesca, un traguardo fondamentale, dato che l’Eintracht in campionato non L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Marketing #Notizie Bundesliga, ricavi in crescita del 280% da NFT e figurine: I club della Bundesliga e della Bund… - DortmundItalia : Finita a Dortmund! Il #BVB vince in casa per 2-1 realizzando il nuovo record di gol di squadra in Bundesliga, con 8… - DortmundItalia : Il gol di Haaland è il numero 84 per il #BVB in questa Bundesliga. Record di squadra pareggiato. -