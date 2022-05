Bundesliga 2021/2022, colpo dell’Amburgo a Berlino nello spareggio: paura Hertha (Di giovedì 19 maggio 2022) L’Amburgo ha conquistato un successo particolarmente importante all’Olympiastadion, riuscendo a imporsi sui padroni di casa dell’Hertha Berlino per 0-1. Nella struttura che ospitò la finale dei Mondiali del 2006, come ricorda bene ogni appassionato di calcio italiano, rilevante e cocente delusione per la compagine in rappresentanza del capoluogo tedesco; nella circostanza dell’andata dello spareggio di Bundesliga tra la compagine ai play-out della massima serie e quella ai play-in della seconda serie, successo di misura di quest’ultima. I cosiddetti ‘dinosauri’ hanno segnato il gol vittoria al 57? del secondo tempo; il tutto grazie a Reis, abile a ricevere una sfera invitante da Muheim e battere Christensen dal limite dell’area; destro potente del centrocampista ospite, che ha baciato il palo alla destra dell’estremo ... Leggi su sportface (Di giovedì 19 maggio 2022) L’Amburgo ha conquistato un successo particolarmente importante all’Olympiastadion, riuscendo a imporsi sui padroni di casa dell’per 0-1. Nella struttura che ospitò la finale dei Mondiali del 2006, come ricorda bene ogni appassionato di calcio italiano, rilevante e cocente delusione per la compagine in rappresentanza del capoluogo tedesco; nella circostanza dell’andata delloditra la compagine ai play-out della massima serie e quella ai play-in della seconda serie, successo di misura di quest’ultima. I cosiddetti ‘dinosauri’ hanno segnato il gol vittoria al 57? del secondo tempo; il tutto grazie a Reis, abile a ricevere una sfera invitante da Muheim e battere Christensen dal limite dell’area; destro potente del centrocampista ospite, che ha baciato il palo alla destra dell’estremo ...

