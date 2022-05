Bullismo | i risultati dell’indagine di Cyberzone

(Di giovedì 19 maggio 2022) : in questo articolo analizzeremo tutti i parametri relativi alle vittime del fenomeno Nel corso degli ultimi mesi, i volontari del Servizio Civile Universale impegnati nel progettodell’Associazione Zerottonove – in collaborazione con Amesci – hanno somministrato ad un campione di studenti universitari un questionario di rilevamento sul fenomeno dele cyber. Il campione analizzato, composto da studenti del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Federico II di Napoli, ha risposto anonimamente ad alcune domande sul fenomeno. Daisono emersi dati interessanti. Prima di analizzare un aspetto nello specifico, la distribuzione della platea è stata la seguente. Su un totale di 107 studenti, il 59,82 % si definiscono di sesso femminile e il 40,18% di sesso maschile. ...

Maddalenapareti : Scrivi un tweet di dissenso nei confronti della leadership statunitense nel continente europeo auspicando ad una vi… -

FormulaPassion.it

... a distanza di un anno dall'ultima ceretta al viso, mostra i. via: Daily Mail Eldina , ... avendo vissuto persino episodi diper non essersi adeguatamente depilate. 'Avere i peli sul ...Il 19% denuncia aggressioni e minacce, il 15% denunciae atti discriminatori. Denunciare, ... Sono certa che nei prossimi anni continueremo a lavorare in sinergia per portare... VW ha stabilito il prezzo del nuovo Bulli elettrico Firenze, 17 maggio 2022 - Aggressioni verbali e fisiche tra baby gang sono purtroppo all'ordine del giorno. L'ultimo fatto di cronaca appena 24 ore fa quando una 15enne, insieme a quattro coetanee, su ...TRENTO. Il Trentino, all’interno della cornice del Piano provinciale della prevenzione 2020-2025, ha finalmente aderito alla rete di “Scuole che promuovono salute” (già presente su suolo europeo, e in ...