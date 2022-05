Bucha, il Nyt pubblica nuove prove dei massacri: così i russi hanno giustiziato i prigionieri ucraini – Il video (Di giovedì 19 maggio 2022) Il New York Times ha pubblicato nuove prove video dei massacri avvenuti a Bucha, in Ucraina, dove le forze d’occupazione russe hanno giustiziato centinaia di civili e combattenti volontari. In un video risalente al 4 marzo scorso, si vedono i soldati di Mosca far marciare davanti a un fucile una fila di persone lungo una strada del sobborgo di Kiev. Si tratta di 9 soldati volontari ucraini. Alcuni dei prigionieri hanno le mani sopra la testa, altri camminano gobbi, tenendosi alle cinture di quelli davanti a loro. Si sente uno dei soldati ordinare: «Cammina a destra, put*ana». May 19, 2022 May 19, 2022 In un altro dei video inediti, si sente la voce di ... Leggi su open.online (Di giovedì 19 maggio 2022) Il New York Times hatodeiavvenuti a, in Ucraina, dove le forze d’occupazione russecentinaia di civili e combattenti volontari. In unrisalente al 4 marzo scorso, si vedono i soldati di Mosca far marciare davanti a un fucile una fila di persone lungo una strada del sobborgo di Kiev. Si tratta di 9 soldati volontari. Alcuni deile mani sopra la testa, altri camminano gobbi, tenendosi alle cinture di quelli davanti a loro. Si sente uno dei soldati ordinare: «Cammina a destra, put*ana». May 19, 2022 May 19, 2022 In un altro deiinediti, si sente la voce di ...

Advertising

pregianza01 : @69Rabbits7 Per Bucha, hai ragione, i crimini vanno accertati, fino ad allora però, non puoi far finta di nulla. Il… -