(Di giovedì 19 maggio 2022) Ildeila. Bart Verhaeghe ha voluto premiare i suoi per la vittoria del massimo torneo belga con alcuni momenti di relax, regalandogli un viaggio per proseguire i. Dai profili social del club spuntano infatti foto della squadra in costume a bordo di unocon tanto di didascalia: “Saluti da“. Resta comunque la consapevolezza di dover giocare ancora una giornata; nella didascalia spunta infatti l’hashtag “ci vediamo domenica”. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Bruges, presidente mantiene la promessa: festeggiamenti su uno yacht a #Ibiza - zazoomblog : Bruges campione Belgio il presidente mantiene la promessa: si festeggia a Ibiza - #Bruges #campione #Belgio… - Daniele20052013 : Bruges campione Belgio, il presidente mantiene la promessa: si festeggia a Ibiza - CalcioNews24 : Il #Bruges vince il campionato e il presidente porta tutti a festeggiare a... Ibiza ?? - PatassiniTullio : #Benelux. In Belgio visita istituzionale al porto di #Anversa, con Luc Arnout, vice presidente dell'autorità portua… -

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio Estero", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "...Ilvince il campionato del Belgio e ilmantiene la promessa: tutti a festeggiare a Ibiza Vittoria del campionato per ile promessa mantenuta dalche porta tutti i suoi giocatori a festeggiare ad Ibiza. Tutta la squadra, come si nota dalla foto postata sui social dalè su uno ...Il presidente dei Bruges mantiene la promessa. Bart Verhaeghe ha voluto premiare i suoi per la vittoria del massimo torneo belga con alcuni momenti di relax, regalandogli un viaggio per proseguire i ...Grazie alla vittoria conquistata sul campo dell’Anversa, il Bruges si laurea campione di Belgio per il terzo anno consecutivo.