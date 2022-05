Bremer-Inter | a che punto siamo?

(Di giovedì 19 maggio 2022): a cherealmente? C’è un principio di accordo verbale, ma attenzione a Juventus e PSG! La sua crescita e maturazione sono stati una sorpresa per tutti, anche per gli stessi addetti ai lavori che ci credevano ma non fino a questo. Sì, si sta parlando proprio di lui, di quelche con la maglia del Torino quest’anno ha fatto grandi cose, come fermare da solo, Milan e Juventus che non sono andate oltre al pareggio contro i granata. In difesa il brasiliano è stato insuperabile: i più forti attaccanti avversari che sono transitati dalle sue parti – si pensi ad esempio a Leão – non solo sono stati francobollati ma anche annullati. E il Toro ringrazia, anche se sa che difficilmente potrà riproporre in campo il prossimo anno questo ...

Advertising

carlolaudisa : La strana storia di #Bremer. Avvistato a Como a pranzo, molti pensano che sia con un agente immobiliare perché ha s… - calciomercatoit : ????? #Juric annuncia l'addio di #Bremer, poi parla del futuro di #Belotti e #Pobega - majicojr : RT @GiangoInter: @FBiasin Ora vi spiego io, che vengo dal futuro. L'Inter venderà solamente de Vrij intorno ai 40-50mln. Poi lasciano parti… - SpazioInter : Bremer all'Inter? Annuncio in diretta di Juric: tifosi nerazzurri in delirio! - - SpazioInter : Bremer-Inter, le parole di Juric fanno sperare i tifosi nerazzurri! - -

Calciomercato.com

...è diventato sicuramente. Il nome del centrale brasiliano è finito sul taccuino di tutte le big di Serie A e stranieri. Ci hanno pensato Milan e Napoli ma soprattutto Juventus e. L'...... il presidente Urbano Cairo ha ammesso che gli interessi per il centrale non mancano, stando al nostro Paesee Milan sembrano essere in prima fila mapotrebbe fare molto comodo anche in ... Calciomercato Inter, ecco cosa manca per Bremer Gleison Bremer non sarà in campo contro la Roma a causa di un problema alla caviglia. Tuttavia, alla fine dell'ultima partita stagionale, è previsto che scenderà in campo ...Gleison Bremer non sarà in campo contro la Roma a causa di un problema alla caviglia. Tuttavia, alla fine dell'ultima partita stagionale, è previsto che scenderà in campo ...