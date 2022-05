Borsa: Europa parte debole, Londra - 0,7% (Di giovedì 19 maggio 2022) Mercati azionari del Vecchio continente tutti in calo in avvio di seduta: dopo lo scivolone di ieri di Wall street, la Borsa di Londra ha aperto in ribasso dello 0,7%, con Parigi ed Amsterdam in calo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 19 maggio 2022) Mercati azionari del Vecchio continente tutti in calo in avvio di seduta: dopo lo scivolone di ieri di Wall street, ladiha aperto in ribasso dello 0,7%, con Parigi ed Amsterdam in calo ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Europa parte debole, Londra -0,7%: Più pesanti Parigi e Francoforte, piatta Mosca - ForexOnlineMeIt : Borsa: Europa in stallo con future deboli, a Milano bene Prysmian (+3,2%) - infoiteconomia : Borsa: Europa peggiora in scia a Wall Street, Milano -0,6% - Il Sole 24 ORE - infoiteconomia : Borsa: inflazione non da' tregua all'Europa, Milano chiude -0,9% - Il Sole 24 ORE - infoiteconomia : Borsa: Europa chiude in calo, piatta Madrid (+0,01%) -