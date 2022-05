Borsa: Europa debole in chiusura, Parigi - 1,26%, Londra - 1,84% (Di giovedì 19 maggio 2022) Le principali borse europee hanno chiuso la seduta in ribasso. Parigi ha ceduto l'1,26% a 6.272 punti, Londra l'1,84% a 7.301 punti, Francoforte lo 0,85% a 13.889 punti e Madrid lo 0,91% a 8.399 ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 19 maggio 2022) Le principali borse europee hanno chiuso la seduta in ribasso.ha ceduto l'1,26% a 6.272 punti,l'1,84% a 7.301 punti, Francoforte lo 0,85% a 13.889 punti e Madrid lo 0,91% a 8.399 ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Europa debole in chiusura, Parigi -1,26%, Londra -1,84%: In calo anche Francoforte (-0,85%) e Madrid (-0,91%) - infoiteconomia : Borsa: Europa scivola in attesa di Wall street, Milano -1,3% - fisco24_info : Borsa: Europa scivola in attesa di Wall street, Milano -1,3%: Male Amsterdam, peggiora Londra. Tiene lo spread - padovesi58a : Borsa: Europa amplia perdite, Amsterdam -2,2% - padovesi58a : Borsa: Milano fiacca (-1%) con Europa, debole Stellantis -