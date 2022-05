Borsa: Asia scivola dopo Wall street, male Hong Kong (Di giovedì 19 maggio 2022) Mercati azionari Asiatici e dell'area del Pacifico molto pesanti dopo la peggior seduta da quasi due anni di Wall street: con gli operatori preoccupati soprattutto dai rischi legati all'inflazione, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 19 maggio 2022) Mercati azionaritici e dell'area del Pacifico molto pesantila peggior seduta da quasi due anni di: con gli operatori preoccupati soprattutto dai rischi legati all'inflazione, ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Asia scivola dopo Wall street, male Hong Kong: Negativi ma senza crolli i future sull'avvio dei listini euro… - Benzinga_Italia : ???? #premarket: #futures #USA in calo dopo il rally di martedì?????? #Oil #trading #asia #cina #mercato #borsa… - Faido1Alessio : Borsa: Asia in rialzo ma cauta con Cina e 'falco' Powell - Benzinga_Italia : ?? #Borsa di #HongKong: #Alibaba giù di oltre il 2%, #Nio fa +7%. Tutti gli aggiornamenti: ?????? #baba #azioni #asia… - fisco24_info : Borsa: Asia in rialzo ma cauta con Cina e 'falco' Powell: Europa attesa in positivo, future su Wall Street in fless… -