Bonus tende da sole 2022: come funziona e come richiederlo (Di giovedì 19 maggio 2022) Bonus tende da sole 2022: in vista dell'estate ecco a disposizione un'agevolazione che può tornare utile ed essere molto richiesta in diversi casi dai privati proprietari degli immobili. Bonus tende da sole 2022: come funziona In vista dell'estate, ecco un'agevolazione che può essere tanto molto richiesta quanto utile. Si tratta del Bonus tende che consiste in una detrazione del 50% (tramite ecoBonus) delle spese totali sostenute per l'acquisto e l'istallazione di schermature solari o chiusure tecniche mobili oscuranti. Le tende devono essere stabili ma soprattutto non devono essere smontabili, e inoltre devono schermare una vetrata.

