Bonus condizionatori 2022, chi ne ha diritto e come fare per ottenere la detrazione fiscale (Di giovedì 19 maggio 2022) Il Bonus condizionatori, confermato dalla legge di Bilancio del 2022, si rivolge agli italiani che vogliono acquistare un nuovo condizionatore, o che vogliono sostituire il proprio con un modello meno inquinante: l’incentivo permette una detrazione fiscale che va dal 50 al 65% e varia a seconda che l’acquirente ricorra a EcoBonus (65%), Bonus ristrutturazione e Bonus Mobili (al 50%), ma è possibile inserire la spesa per l’apparecchio anche nel SuperBonus 110%. Mentre nel 2021 il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione era di 16.000 euro, quest’anno nel caso del Bonus mobili il tetto è stato fissato a 10.000 euro e sarà di 5.000 nel il 2023 e nel il 2024. Qualora si stia beneficiando del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Il, confermato dalla legge di Bilancio del, si rivolge agli italiani che vogliono acquistare un nuovo condizionatore, o che vogliono sostituire il proprio con un modello meno inquinante: l’incentivo permette unache va dal 50 al 65% e varia a seconda che l’acquirente ricorra a Eco(65%),ristrutturazione eMobili (al 50%), ma è possibile inserire la spesa per l’apparecchio anche nel Super110%. Mentre nel 2021 il tetto di spesa su cui calcolare laera di 16.000 euro, quest’anno nel caso delmobili il tetto è stato fissato a 10.000 euro e sarà di 5.000 nel il 2023 e nel il 2024. Qualora si stia beneficiando del ...

Advertising

LiberoReporter : Bonus condizionatori 2022, a chi spetta e come funziona - Gaebaldi : Bonus condizionatori 2022, a chi spetta e come funziona - ItaliaDGIovani : @ilgiornale secondo me si può BENISSIMO chiamare L'INFERNO DI PUTIN...col BONUS CONDIZIONATORI del governo... - qui_finanza : Bonus condizionatori 2022: come funziona e come richiederlo - danoryl42 : Cioè ma dicono (giustamente) di usare meno energia inutilmente tipo condizionatori a palla, e poi fanno il bonus co… -