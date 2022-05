Bonus 200 euro: dal reddito di cittadinanza ai disoccupati, la nuova platea dei beneficiari (Di giovedì 19 maggio 2022) Più della metà della platea dei 31,5 milioni di beneficiari dell'una tantum è composta da soggetti con trattamenti collegati al sistema di Welfare. Oltre a 13,7 milioni di pensionati nel bacino sono compresi anche i percettori di disoccupazione agricola e chi usufruisce di prestazioni Naspi e Discoll Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 19 maggio 2022) Più della metà delladei 31,5 milioni didell'una tantum è composta da soggetti con trattamenti collegati al sistema di Welfare. Oltre a 13,7 milioni di pensionati nel bacino sono compresi anche i percettori di disoccupazione agricola e chi usufruisce di prestazioni Naspi e Discoll

