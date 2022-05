Bonus 200 euro anche ai titolari di pensioni d’invalidità: ecco tutti i dettagli (Di giovedì 19 maggio 2022) Bonus 200 euro accreditato anche ai titolari di pensioni d’invalidità: ecco a chi spetta e quali saranno le modalità di pagamento. Il Bonus 200 euro spetterà anche ai titolari di pensione d’invalidità civile, come sarà accreditato anche sulle pensioni per ciechi civili e sordi. La conferma arriva dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto legge Leggi su 2anews (Di giovedì 19 maggio 2022)200accreditatoaidia chi spetta e quali saranno le modalità di pagamento. Il200spetteràaidi pensionecivile, come sarà accreditatosulleper ciechi civili e sordi. La conferma arriva dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto legge

Advertising

fattoquotidiano : 200 euro: l'aiuto una tantum arriverà a luglio, ecco per chi - NicolaPorro : ?? L’adorazione dei giornalisti per sua Santità Draghi che scende al Sud, l’inutile bonus 200 euro e 1 miliardo in v… - LavoroFisco : Pensionati: bonus 200 euro erogato automaticamente a luglio - samontalbano49 : RT @FnpCisl: Dalla Newsletter FNP ?? #DecretoAiuti, le misure per #pensionati e famiglie ?Bonus di 200 € a lavoratori e pensionati con reddi… - PaoloSpallino1 : RT @MIRKOJEEP: @PaoloSpallino1 Disposti a spendere 200€ di bonus ma non ad abbassare le accise. Evidentemente il guadagno delle accise è ir… -