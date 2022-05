Bonus 200 euro a luglio, anche a chi prende il Reddito di cittadinanza ma non a tutti (Di giovedì 19 maggio 2022) Il nuovo Bonus 200 euro previsto nel DL Aiuti dal Governo arriverà nelle tasche di molti italiani a luglio. Il nuovo Bonus sarà versato anche a chi prende il Reddito di cittadinanza ma solo uno per nucleo familiare. Il nuovo Bonus 200 euro sarà versato d’ufficio a 900mila titolari di Reddito di cittadinanza. L’unico paletto fissato da palazzo Chigi e dal ministero dell’Economia è quello che limita a un solo membro del nucleo familiare l’erogazione dell’una tantum.Bonus 200 euro per pensionati a luglioIl Bonus da 200 euro a luglio arriverà in automatico anche a 13,7 ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 19 maggio 2022) Il nuovo200previsto nel DL Aiuti dal Governo arriverà nelle tasche di molti italiani a. Il nuovosarà versatoa chiildima solo uno per nucleo familiare. Il nuovo200sarà versato d’ufficio a 900mila titolari didi. L’unico paletto fissato da palazzo Chigi e dal ministero dell’Economia è quello che limita a un solo membro del nucleo familiare l’erogazione dell’una tantum.200per pensionati aIlda 200arriverà in automaticoa 13,7 ...

