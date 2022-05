Bollettino | crollano i positivi ma per l' Europa siamo da rosso scuro | Primato dei morti | ecco le cifre

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 maggio 2022) La situazione epidemiologica dell'Italia continua a rimanere sotto controllo. Anzi, oggi fa registrare un ulteriore miglioramento nel bilancio tra nuovi casi di Covid e guariti: gli attualmentesono scesi a 893.175, segno che con l'avvicinarsi dell'estate sta diminuendo la circolazione di Omicron e delle sue sottovarianti. Non a caso in questo momento c'è più preoccupazione per l'emergere del vaiolo delle scimmie che per il Covid, che è ormai un fenomeno conosciuto e con cui stiamo imparando a convivere. Ildi oggi, giovedì 19 maggio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 30.310 contagiati, 90.017 guariti e 108a fronte di 247.471 tamponi analizzati, con il tasso dità che è stato rilevato al 12,2% (+0,7 rispetto a ieri). Per quanto concerne il sistema sanitario, ...