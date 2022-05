Biden riceve leader di Svezia e Finlandia. Mosca pronta a riprendere i negoziati (Di giovedì 19 maggio 2022) Il Senato americano approva altri 40 miliardi di aiuti per Kiev. Sul versante russo, apertura alla trattativa se Kiev si dichiarerà disponibile - ha detto il viceministro degli esteri Rudenko Leggi su tg.la7 (Di giovedì 19 maggio 2022) Il Senato americano approva altri 40 miliardi di aiuti per Kiev. Sul versante russo, apertura alla trattativa se Kiev si dichiarerà disponibile - ha detto il viceministro degli esteri Rudenko

