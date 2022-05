Biden in Asia, allarme 007 Usa su Nordcorea (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – La Corea del Nord potrebbe effettuare nuovi test missilistici durante l’imminente visita del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in Asia. Lo ha sottolineato il consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, durante una conferenza stampa. Secondo “la nostra intelligence” esiste la “reale possibilità che ci saranno ulteriori test missilistici – incluso un test su un missile a lungo raggio o un test nucleare o entrambi – nei giorni che precedono, durante o dopo il viaggio del presidente nella regione”, ha dichiarato Sullivan. “Ci stiamo preparando per ogni evenienza, inclusa la possibilità che una tale provocazione avvenga mentre siamo in Corea o in Giappone”, ha aggiunto. Biden arriverà a Seul domani e poi si recherà a Tokyo domenica in quello che sarà il suo primo viaggio in Asia come ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – La Corea del Nord potrebbe effettuare nuovi test missilistici durante l’imminente visita del presidente degli Stati Uniti, Joe, in. Lo ha sottolineato il consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, durante una conferenza stampa. Secondo “la nostra intelligence” esiste la “reale possibilità che ci saranno ulteriori test missilistici – incluso un test su un missile a lungo raggio o un test nucleare o entrambi – nei giorni che precedono, durante o dopo il viaggio del presidente nella regione”, ha dichiarato Sullivan. “Ci stiamo preparando per ogni evenienza, inclusa la possibilità che una tale provocazione avvenga mentre siamo in Corea o in Giappone”, ha aggiunto.arriverà a Seul domani e poi si recherà a Tokyo domenica in quello che sarà il suo primo viaggio income ...

