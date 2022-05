Bianchi: “Studenti ucraini che si trovano in Italia potranno fare la maturità con il rito ucraino” (Di giovedì 19 maggio 2022) Gli Studenti ucraini che si trovano in Italia "potranno fare la maturità con il rito ucraino, questo è l'accordo che abbiamo preso con il ministro e la viceministra dell'Ucraina". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 19 maggio 2022) Gliche siinlacon il, questo è l'accordo che abbiamo preso con il ministro e la viceministra dell'Ucraina". L'articolo .

Advertising

fastone65 : RT @dariodangelo91: #Draghi: 'Oltre 116mila ucraini sono arrivati in Italia, di cui 4mila minori non accompagnati. Finora abbiamo inserito… - orizzontescuola : Bianchi: “Studenti ucraini che si trovano in Italia potranno fare la maturità con il rito ucraino” - anzinigian : RT @dariodangelo91: #Draghi: 'Oltre 116mila ucraini sono arrivati in Italia, di cui 4mila minori non accompagnati. Finora abbiamo inserito… - mariamacina : RT @dariodangelo91: #Draghi: 'Oltre 116mila ucraini sono arrivati in Italia, di cui 4mila minori non accompagnati. Finora abbiamo inserito… - AntonioSassone7 : RT @dariodangelo91: #Draghi: 'Oltre 116mila ucraini sono arrivati in Italia, di cui 4mila minori non accompagnati. Finora abbiamo inserito… -