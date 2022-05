Bianchi: “Grande soddisfazione per approvazione in Commissione Istruzione e Cultura del Senato del disegno di legge sugli ITS” (Di giovedì 19 maggio 2022) “Sono molto soddisfatto per l’approvazione a larghissima maggioranza in Commissione Istruzione e Cultura del Senato del disegno di legge sugli ITS. Si tratta della prima riforma del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che prende sempre più forma e sta per diventare legge”. Così il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 19 maggio 2022) “Sono molto soddisfatto per l’a larghissima maggioranza indeldeldiITS. Si tratta della prima riforma del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che prende sempre più forma e sta per diventare”. Così il Ministro dell’, Patrizio. L'articolo .

Advertising

Agenparl : CS PNRR, Bianchi: “Grande soddisfazione per approvazione in Commissione Istruzione e Cultura del Senato del disegno… - Hyper796_ : @Eurosport_IT un saluto al grande Magro, era bello quando stavate al a Bianchi Caffè, ricordo un episodio la vittor… - GazzettaDellaSc : Salone del libro, Bianchi: “C’è grande voglia di leggere, scrivere e raccontare l’Italia” - orizzontescuola : Salone del libro, Bianchi: “C’è grande voglia di leggere, scrivere e raccontare l’Italia” - robertoanino : RT @Agenzia_Ansa: Folla a Torino per l'apertura della 34esima edizione del Salone Internazionale del Libro. La manifestazione, che si prese… -