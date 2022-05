Benzema: «Per preparare la finale di Champions bisogna battere il Betis» (Di giovedì 19 maggio 2022) Le parole di Benzema che carica l’ambiente del Real Madrid: «Per preparare la finale di Champions bisogna battere il Betis» Intervistato in conferenza stampa prima della gara con il Betis Siviglia, Karim Benzema suona la carica. Le sue parole. «Sono molto orgoglioso, è stato un mese molto importante per noi e per me in termini di gol, giocate e vittorie. Siamo campioni di Spagna ma per preparare una finale di Champions dobbiamo giocare bene, vincere e prendere più fiducia. Giochiamo in casa e dobbiamo rendere felici le persone che vengono a vedere la partita, per noi è la cosa più importante. Per rispettare il Betis dobbiamo provare a vincere». L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 maggio 2022) Le parole diche carica l’ambiente del Real Madrid: «Perladiil» Intervistato in conferenza stampa prima della gara con ilSiviglia, Karimsuona la carica. Le sue parole. «Sono molto orgoglioso, è stato un mese molto importante per noi e per me in termini di gol, giocate e vittorie. Siamo campioni di Spagna ma perunadidobbiamo giocare bene, vincere e prendere più fiducia. Giochiamo in casa e dobbiamo rendere felici le persone che vengono a vedere la partita, per noi è la cosa più importante. Per rispettare ildobbiamo provare a vincere». L'articolo ...

