Benfica | Núñez rifiuta le offerte di Manchester United e Newcastle

(Di giovedì 19 maggio 2022) Il calciatore delDarwin, secondo quanto riportato da RMC Sport, avrebbeto le proposte di. L’idea dell’attaccante, infatti, sarebbe quella di giocare la Champions League la prossima stagione, cosa che non sarebbe possibile fare con i due club inglesi prima citati. Nonostante quindi sia ilche il, sempre secondo le indiscrezioni di RMC Sport, sembrerebbero disposti a sborsare gli 80 milioni richiesti dalper, il colpo di mercato potrebbe svanire per la volontà del giocatore. Sul talento delpoi ci sarebbero anche il PSG e il Borussia Dortmund, con quest’ultimi chiamati a sostituire Erling Haaland. ...

Advertising

SiiocaMilan : RT @sportface2016: #Benfica, #Núñez rifiuta le offerte di #ManchesterUnited e #Newcastle - Domelol96 : RT @sportface2016: #Benfica, #Núñez rifiuta le offerte di #ManchesterUnited e #Newcastle - yassine01937035 : RT @sportface2016: #Benfica, #Núñez rifiuta le offerte di #ManchesterUnited e #Newcastle - Merlino577 : RT @sportface2016: #Benfica, #Núñez rifiuta le offerte di #ManchesterUnited e #Newcastle - sportface2016 : #Benfica, #Núñez rifiuta le offerte di #ManchesterUnited e #Newcastle -

Se il primo sembra più essere una pura suggestione di mercato, dato che ilè pronto a chiedere ben 100 milioni per il suo gioiello, più fattibili sono le altre due opzioni di mercato. Maldini ...Commenta per primo Secondo quanto riporta il Sun, Arsenal e Manchester United stanno preparando un'offerta di più di 60 milioni per Darwin Nunez .