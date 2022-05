Benevento, domani interruzione idrica notturna per lavori: le zone interessate (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Gesesa comunica che, a causa dell’eccessivo consumo della risorsa idrica che si sta registrando in questi giorni per l’aumento improvviso delle temperature, si rendono necessarie delle chiusure programmate al Serbatoio “Gesuiti” per consentire l’esecuzione di lavori sulla rete di distribuzione finalizzata all’ottimizzazione dei distretti. Pertanto, domani notte, sarà costretta a sospendere il servizio idrico dalle 00.00 alle ore 05.00 del mattino successivo (sabato 21 maggio). Le zone interessate sono: Via Pacevecchia, Via Raffaele Delcogliano, Via Luigi Intorcia, Via Antonio Lepore, Viale Aldo Moro, Via Roberto Ruffilli, Via Saverio De Dominicis, Via Mario Cirillo, Via Angelo Mazzoni, Via Giovanni Perlingieri, Via Cristoforo Ricci, Via Gaetano ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Gesesa comunica che, a causa dell’eccessivo consumo della risorsache si sta registrando in questi giorni per l’aumento improvviso delle temperature, si rendono necessarie delle chiusure programmate al Serbatoio “Gesuiti” per consentire l’esecuzione disulla rete di distribuzione finalizzata all’ottimizzazione dei distretti. Pertanto,notte, sarà costretta a sospendere il servizio idrico dalle 00.00 alle ore 05.00 del mattino successivo (sabato 21 maggio). Lesono: Via Pacevecchia, Via Raffaele Delcogliano, Via Luigi Intorcia, Via Antonio Lepore, Viale Aldo Moro, Via Roberto Ruffilli, Via Saverio De Dominicis, Via Mario Cirillo, Via Angelo Mazzoni, Via Giovanni Perlingieri, Via Cristoforo Ricci, Via Gaetano ...

