Belotti | il futuro è un mistero | tre club si sono mossi per il bomber | ecco quali

(Di giovedì 19 maggio 2022) Resta tutto da scrivere ildi, il cui contratto con il Torino scade a giugno: intanto per lui simosse tre squadre. Dentro o fuori. Sta per arrivare il momento delle scelte definitive per Andrea, il quale venerdì chiuderà il proprio campionato affrontando la Roma con l’obiettivo di migliorare ulteriormente il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

AlesSantomauro : In questi giorni si saprà il futuro di #Belotti, sono curioso di sapere la vostra opinione - gazzettaGranata : Torino, ultimatum a Belotti: ecco quando darà una risposta sul futuro #TorinoFC #FVCG #SFT - sportli26181512 : Torino, ultimatum a Belotti: ecco quando darà una risposta sul futuro: Ci siamo: il giallo riguardante il futuro di… - news24_inter : L'ex obiettivo nerazzurro verso la MLS? ?? - marinabeccuti : C'è anche la Roma fra le opzioni per il futuro di Belotti -

Nella Roma Kumbulla ha avuto poche occasioni di mettersi in mostra: ilè dalla sua parte, ma ... possono anche sperare di prendersi una maglia dal primo minuto; davanti giocherà, per ...Commenta per primo Ci siamo: il giallo riguardante ildi Andreaavrà presto una soluzione. Il Gallo non ha ancora comunicato la propria decisione al Torino ma i dirigenti granata gli hanno posto un ultimatum: il centravanti dovrà dire ...Nelle ultime settimane di campionato Andrea Belotti si è riavvicinato al Torino: che insidia per Cairo, ecco quando avverrà l’annuncio. Andrea Belotti ha disputato una stagione sottotono. Pochi gol, ...I dilemmi che riguardano il Gallo per la prossima stagione: Belotti rinnoverà con il Torino o sceglierà un’altra destinazione Magari il Milan Come riportato da Milannews24.com, Andrea Belotti deve d ...