Belen si allena e Cecilia mangia | ecco come le sorelle Rodriguez fanno la prova costume

"La differenza tra me e mia sorella: Belen si allena prima di scattare, io mangio un toast". Tra le smorfie e il pane in bocca, Cecilia Rodriguez rivela i segreti della prova costume. La più piccola delle due argentine si rimpinza mentre le sistemano trucco e parrucco. La showgirl prima di infilarsi il bikini preferisce ammazzarsi di esercizi di pilates. Il risultato però è pressocché identico: entrambe posano bellissime e seducenti in due pezzi. Con il brand di swimwear di famiglia, Cecilia e Belen si ritrovano spesso sul set insieme. Si fotografano reciprocamente, si filmano e si divertono come matte a posare con i costumi della loro collezione sfoggiando curve che lasciano senza fiato i fan. La preparazione è però diversa.

