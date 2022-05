Bbc, soldato russo in tribunale, silenzio in tv stato russe (Di giovedì 19 maggio 2022) silenzio quasi totale nei media russi controllati dallo stato della notizia sul sergente russo Vadim Shishimarin, processato a Kiev per crimini di guerra e omicidio premeditato di un civile di 62 anni ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 19 maggio 2022)quasi totale nei media russi controllati dallodella notizia sul sergenteVadim Shishimarin, processato a Kiev per crimini di guerra e omicidio premeditato di un civile di 62 anni ...

Advertising

ultimenews24 : (Adnkronos) - Il sergente Vadim Shysimarin, primo soldato russo a processo in Ucraina per crimini di guerra, si è d… - SandraM_Tcon0 : Non ricordo tanto clamore per i giustizieri di Andy Rocchelli. Lì le prove c'erano e ben circostanziate. 'Non è chi… - S_soldato_Maria : RT @DmitryEvic: Chissà se possono dirlo ancora, visto che l'Ucraina ormai è diventato il sacro suolo. - S_soldato_Maria : RT @liliaragnar: TRAFFICO CELLULE STAMINALI IN #UCRAINA? Secondo quanto riferito dalla #BBC,in Ucraina esiste un traffico di cellule stamin… -