Barù torna in tv: la nuova esperienza dopo l’apertura del ristorante (Di giovedì 19 maggio 2022) L’ex concorrente del GF Vip sarà tra tra i partecipanti del programma di Alessandro Borghese E’ finita l’esperienza al GF Vip di Barù, è iniziata quella da ristoratore grazie all’apertura del nuovo ristorante milanese Braci. Nel frattempo, però, l’ex gieffino è approdato anche nel programma “Alessandro Borghese Celebrity Chef” che è iniziato lo scorso 2 maggio su TV8 alle ore 20:30. Con Barù nel format ci saranno tantissime altre personalità del mondo dello spettacolo. E proprio domani Gaetani sarà nel programma, come ricordato anche sui social. La voglia di sperimentare nuove avventure l’imprenditore non l’ha mai nascosta, anche nel corso di una recente intervista a Chi, dove ha ammesso che nel futuro si vedrebbe in programmi diversi dai reality. LEGGI ANCHE: Barù E IL RETROSCENA SUL ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 19 maggio 2022) L’ex concorrente del GF Vip sarà tra tra i partecipanti del programma di Alessandro Borghese E’ finita l’al GF Vip di, è iniziata quella da ristoratore grazie aldel nuovomilanese Braci. Nel frattempo, però, l’ex gieffino è approdato anche nel programma “Alessandro Borghese Celebrity Chef” che è iniziato lo scorso 2 maggio su TV8 alle ore 20:30. Connel format ci saranno tantissime altre personalità del mondo dello spettacolo. E proprio domani Gaetani sarà nel programma, come ricordato anche sui social. La voglia di sperimentare nuove avventure l’imprenditore non l’ha mai nascosta, anche nel corso di una recente intervista a Chi, dove ha ammesso che nel futuro si vedrebbe in programmi diversi dai reality. LEGGI ANCHE:E IL RETROSCENA SUL ...

Barù riaccende le speranze dei fan: Jessica Selassié potenziale 'fidanzata' Il nipote di Costantino della Gherardesca torna a parlare del suo rapporto con la principessa etiope A mesi di distanza dalla fine del ' Grande Fratello Vip ', i fan di Jessica Selassié e Barù tornano a sperare che tra i due possa nascere ... Mediaset, girano voci (pazzesche) su Sonia Bruganelli: si dice che... Al televoto Mercedes e Vaporidis mentre Marco Cucolo torna dalla sua Lory Del Santo. Arrivano ... Nathalie Caldonazzo ripudia Barù, suo coinquilino nella casa del GF Vip: ' 'Barù non mi ha invitato all'...