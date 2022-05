Barbero e “il ventaglio di motivi” della guerra in Ucraina | “Russia come Italia nel 1915 | ecco perché Poi è una potenza paranoica E l’Occidente lo sapeva”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 maggio 2022) Dopo settimane di silenzio durante le quali Alessandro, storico e divulgatore televisivo, ha deciso di non intervenire e di non rilasciare interviste in merito all’invasione russa dell’, lo storico ha parlato del conflitto in corso con degli studenti. Il giorno dopo le celebrazioni del GiornoVittoria,è intervenuto (durante un’iniziativa in streaming) al liceo Torricelli di Somma Vesuviana,anticipato su Domani da un articolo di Selvaggia Lucarelli. Il ragionamento disi sviluppa nelle diverse risposte a studenti e professori e tocca diversi aspetti che si legano tra loro che non sono riassumibili in una clipquesta che ilfattoquotidiano.it ha deciso di mostrare. Per questo, per farsi un’idea completa, è possibile ...