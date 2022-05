Bang Bang Baby, Lucia Mascino: “La serie parla di chi sfami, il lupo bianco o il lupo nero?" (Di giovedì 19 maggio 2022) La video intervista a Lucia Mascino e Adriano Giannini, interpreti della famiglia disfunzionale protagonista di Bang Bang Baby, la serie italiana Amazon Prime original che torna il 19 maggio con il sesto episodio disponibile sulla piattaforma. Con un piccolo cambio di programmazione, Bang Bang Baby la nuova serie original italiana torna su Prime Video con la seconda metà della prima stagione divisa a sua volta in due appuntamenti: il 19 maggio con il sesto episodio e il 26 maggio con i restanti quattro. Abbiamo incontrato alla presentazione romana i diretti interessati, il nucleo familiare disfunzionale protagonista, composto da Lucia ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 19 maggio 2022) La video intervista ae Adriano Giannini, interpreti della famiglia disfunzionale protagonista di, laitaliana Amazon Prime original che torna il 19 maggio con il sesto episodio disponibile sulla piattaforma. Con un piccolo cambio di programmazione,la nuovaoriginal italiana torna su Prime Video con la seconda metà della prima stagione divisa a sua volta in due appuntamenti: il 19 maggio con il sesto episodio e il 26 maggio con i restanti quattro. Abbiamo incontrato alla presentazione romana i diretti interessati, il nucleo familiare disfunzionale protagonista, composto da...

