Banche e Fintech alleati per Pmi più forti e sostenibili

MILANO (ITALPRESS) – Serve una finanza innovativa per lo sviluppo sostenibile delle Piccole e medie imprese, e i nuovi attori del Fintech possono avere un ruolo in sinergia con le Banche. Se ne è parlato al convegno "Il nuovo ecosistema finanziario per le Piccole e medie imprese" organizzato a Milano dal CreaRes, il Centro di ricerca in Etica degli affari e responsabilità sociale dell'Università dell'Insubria, in collaborazione con Intesa Sanpaolo.Il dibattito ha preso le mosse dalla presentazione del volume curato da Rossella Locatelli e Cristiana Schena dell'Università dell'Insubria "Il nuovo ecosistema finanziario per le Pmi. Le opportunità della digitalizzazione e dello sviluppo sostenibile" (Franco Angeli Editore). Il testo mette in luce come la sfida per il rilancio dell'economia italiana dipende dalla capacità di sviluppare e sfruttare le ...

