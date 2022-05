Baldino M5s indica la rotta per la pace | “Italia ed Europa protagoniste di un negoziato”

(Di giovedì 19 maggio 2022) Vittoria, deputata e portavoce alla Camera del Movimento 5 Stelle, è ospite dell'edizione del 19 maggio di Stasera, talk show di Rete4 condotto da Stefania Cavallaro, e sottolinea come il M5S non si sia mai sottratto alle sue responsabilità, ma l'nel conflitto in Ucraina deve cercare laed essere protagonista di un. Questo il suo intervento sulla guerra e la polemica sulle armi portata avanti da Giuseppe Conte: “La risoluzione di cui si parla è stata votata il 1 marzo con una larghissima maggioranza, che noi rivendichiamo convintamente di aver votato e che crediamo abbia portato i propri frutti, perché se oggi non si parla più di una guerra lampo è perché l'Occidente, e anche l', hanno fatto la propria parte a sostegno del popolo ucraino, che ...

Riguardo all'attualità politica, la redazione di PoliticaNews.it ha intervistato in esclusiva Vittoria, esponente quota. Come vi ponete rispetto al tema legato alla salute 'Per il Movimento 5 Stelle la tutela della salute dei cittadini non è uno slogan valido a fasi alterne'.