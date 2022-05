Auto nell’asilo, stabili i bimbi feriti. La donna si dispera: la marcia era inserita, il freno a mano non ricordo (Di giovedì 19 maggio 2022) Si dispera la donna della Passat, l’Auto che ieri (mercoledì 18 maggio ndr) è finita nel giardino di un asilo all’Aquila. Una tragedia in cui ha perso la vita un bambino, mentre altri cinque sono rimasti feriti. Uno di loro, trasferito nella terapia intensiva dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma dopo essere rimasto coinvolto nell’incidente provocato dall’irruzione dell’Auto, è in condizioni stabili. I soccorritori ieri lo hanno trasportato da L’Aquila alla struttura sanitaria capitolina, doveil piccolo è costantemente monitorato. «Respiro spontaneo assistito e parametri vitali nella norma”, recita il bollettino diffuso stamattina. “Prosegue il monitoraggio delle contusioni polmonari. La prognosi resta riservata». L’Aquila, Auto nell’asilo: ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 19 maggio 2022) Siladella Passat, l’che ieri (mercoledì 18 maggio ndr) è finita nel giardino di un asilo all’Aquila. Una tragedia in cui ha perso la vita un bambino, mentre altri cinque sono rimasti. Uno di loro, trasferito nella terapia intensiva dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma dopo essere rimasto coinvolto nell’incidente provocato dall’irruzione dell’, è in condizioni. I soccorritori ieri lo hanno trasportato da L’Aquila alla struttura sanitaria capitolina, doveil piccolo è costantemente monitorato. «Respiro spontaneo assistito e parametri vitali nella norma”, recita il bollettino diffuso stamattina. “Prosegue il monitoraggio delle contusioni polmonari. La prognosi resta riservata». L’Aquila,: ...

Advertising

SecolodItalia1 : Auto nell’asilo, stabili i bimbi feriti. La donna si dispera: la marcia era inserita, il freno a mano non ricordo… - serenel14278447 : L'Aquila, incidente all'asilo. Il 12enne rimasto nell'auto alla madre ha detto: 'Non ricordo nulla' - News24_it : L'Aquila, incidente all'asilo: nell'auto 'il freno a mano era inserito' - la Repubblica - pippoMR : . «L'ho ucciso io, l'ho ucciso io...!», pare abbia detto, sconvolto, il decenne in lacrime, dopo il tragico incide… - FrancescaLupo15 : RT @GiancarloDeRisi: L'Aquila sconvolta dalla tragedia nell'asilo: morto un bimbo di 4 anni, grave un'altra bambina investiti da un'auto. B… -