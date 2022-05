(Di giovedì 19 maggio 2022) La Spezia,in una(foto Frascatore) La Sarebbe stato un malore dell'a causare l' uscita di strada dello, finito in unadi circa venti metri sulle ...

Advertising

qn_lanazione : Autista si accascia sul volante: scuolabus finisce nella scarpata. Alunni scesi poco prima -

La Spezia, scuolabus finisce in una scarpata (foto Frascatore) La Sarebbe stato un malore dell'a causare l' uscita di strada dello scuolabus, finito in una scarpata di circa venti metri sulle colline della Spezia questa mattina . Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, il ...PESARO Il mistero della cassetta di sicurezza sparita. Il giudice lo assolve. Il fatto risale all'agosto del 2018 quando undi una ditta di surgelati avrebbe dovuto consegnare la cassetta con 6000 euro all'interno alla cassa continua. Ma l'uomo, pesarese di 62 anni, aveva accusato un malore e si era accostato sul ...L'uomo si è accasciato a terra ed è morto: è accaduto questa mattina in zona Centocelle a Roma. Sul posto il 118 e i carabinieri ...