(Di giovedì 19 maggio 2022)aspetta un figlio?, la figlia di Erose Michelle Hunziker, ha da tempo una storia d’amore con Goffredo Cerza. Nonostante isu una loro presunta crisi i due sono più uniti che mai e non sembra proprio loro intenzione volersi lasciare. I follower dell’influencer, ad ogni modo, hanno iniziato L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Aurora Ramazzotti è in dolce attesa? Lei condivide un video e risponde - yologiudico : @feltrinellied @lorenzojova @tuttosport Gino strada, Jovanotti ... A sto punto preferisco leggere il libro di Aurora Ramazzotti - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BOMBA SEXY - Aurora Ramazzotti - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BOMBA SEXY - Aurora Ramazzotti - susydigennaro : RT @napolimagazine: BOMBA SEXY - Aurora Ramazzotti -

Novella 2000

a letto, fuori controllo alle Iene: "Come sc***po"a letto, fuori controllo alle Iene: "Come sc***po" Aurora Ramazzotti è incinta Lei risponde al rumor Michelle Hunziker rivela ciò che è accaduto durante la sua storia con Eros Ramazzotti. Ecco perché tra loro è finita ...Aurora Ramazzotti si dice sollevata per la fine della relazione tra la madre, Michelle Hunziker, e Tomaso Trussardi.