Aubameyang lascia la Nazionale | «Cammino indimenticabile | nel bene e nel male»

(Di giovedì 19 maggio 2022) L’attaccante del Barcellonaha annunciato il ritiro dalladel Gabon Pierre-Emerick, attaccante del Barcellona, ha annunciato il ritiro dalladel Gabon. A comunicare la decisione del bomber, la Federazione gabonese con una lettera dello stesso calciatore. L’ADDIO – «Dopo 13 anni di orgoglio nel rappresentare il mio Paese, annuncio l’intenzione dire la. Vorrei ringraziare il popolo gabonese e tutti coloro che mi hanno sostenuto, nele nel. Conserverò ottimi ricordi, dal giorno in cui ho debuttato a quello in cui ho ricevuto il Pallone d’Oro africano. Condividerlo con voi è stato un momento. Ringrazio il nostro presidente, Sua Eccellenza Ali Bongo ...

Advertising

CalcioNews24 : #Aubameyang annuncia il ritiro dalla Nazionale - angiuoniluigi : RT @GoalItalia: Pierre-Emerick Aubameyang lascia ufficialmente la Nazionale: “La mia carriera internazionale è finita, ringrazio il popolo… - GoalItalia : Pierre-Emerick Aubameyang lascia ufficialmente la Nazionale: “La mia carriera internazionale è finita, ringrazio il… - sportface2016 : #Gabon, #Aubameyang lascia la nazionale: “Avrò tanti bei ricordi” -

dunque la Nazionae come capocannoniere di tutti i tempi.(getty images) tutte le notizie digabon nazionale Leggi i commenti Calcio estero: tutte le notizie [ {...dunque la Nazionae come capocannoniere di tutti i tempi.(getty images) tutte le notizie digabon nazionale Leggi i commenti Calcio estero: tutte le notizie [ {..."Dopo 13 anni di grande orgoglio nel rappresentare il mio Paese, annuncio la fine della mia carriera con la nazionale". Con queste parole, riportate dal Mundodeportivo, Aubameyang ha ufficializzato il ...Ben 72 presenze, con 30 gol, in nazionale per l'attaccante classe 1989 "Dopo 13 anni di grande orgoglio nel rappresentare il mio Paese, annuncio la fine della mia carriera con la nazionale". Con ques ...